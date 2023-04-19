Galatasaray, gol yollarında etkisini artırdı

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı daha geçen Galatasaray son dönemdeki formuyla da göz dolduruyor.
Uzun bir süredir sadece Konyaspor ve Başakşehir mağlubiyeti gören sarı-kırmızılılar son 5 maçında 15 gol atarak Süper Lig'in en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ye yaklaştı.
Toplam 64 gol atan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle olan farkı da epeyce kapattı. Fenerbahçe'nin ligde 67 golü bulunuyor.
İşte o maçlar:
Konyaspor 2-1 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Adana Demirspor
Galatasaray 2-3 Başakşehir
Galatasaray 6-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-4 Galatasaray