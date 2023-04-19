Galatasaray, gol yollarında etkisini artırdı En yakın rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, puan durumundaki avantajın sağladığı moralle gol yollarında da uçuşa geçti. Sarı-kırmızılılar son 5 maçta 15 gol atarak sarı-lacivertlilerin gol sayısına yaklaştı.

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı daha geçen Galatasaray son dönemdeki formuyla da göz dolduruyor.

Uzun bir süredir sadece Konyaspor ve Başakşehir mağlubiyeti gören sarı-kırmızılılar son 5 maçında 15 gol atarak Süper Lig'in en çok gol atan takımı Fenerbahçe'ye yaklaştı.

Toplam 64 gol atan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle olan farkı da epeyce kapattı. Fenerbahçe'nin ligde 67 golü bulunuyor.

İşte o maçlar:

Konyaspor 2-1 Galatasaray

Galatasaray 2-0 Adana Demirspor

Galatasaray 2-3 Başakşehir

Galatasaray 6-0 Kayserispor

Alanyaspor 1-4 Galatasaray