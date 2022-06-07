Galatasaray hangi teknik adamla anlaşma sağladı?

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu görüştüğü teknik direktörü açıkladı. Peki, Eşref Hamamcıoğlu hangi teknik adamla görüştü?

Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi ve Galatasaray'da seçim için gün sayılmaya başlandı.

Burak Elmas'ın yeniden aday olmadığı seçimde Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek yarışmaya hazırlanıyor.

Seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, Domenec Torrent ile yolların ayrılması gündemde..

Başarılı bir sezon geçiremeyen ve küme düşme hattına kadar gelen Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

Görüştükleri teknik direktörü açıklayan Hamamcıoğlu'nun konuşmalarını merak edenler, "Eşref Hamamcıoğlu hangi teknik adamla görüştü?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Eşref Hamamcıoğlu hangi teknik adamla görüştü? İşte yanıtı...

Eşref Hamamcıoğlu hangi teknik adamla görüştü?

Olağanüstü seçimli genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek ile yarışacak Eşref Hamamcıoğlu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hamamcıoğlu, mevcut teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı. İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu.

Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler. Mancini de buna dahil." dedi.

Eşref Hamamcıoğlu, uzun yıllar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçirmeyi düşündükleri isimlerden biri olduğunu dile getirerek, "Hüseyin Bey ile ben görüşmedim. Galatasaray Sportif AŞ'de bana başkan vekilliği yapacak Adnan Öztürk Bey görüştü.

Hüseyin Bey, altyapının başına düşündüğümüz adaylardan biri. O kapsamda görüşme yapıldı. Seçildiğimiz zaman görüşeceğimiz altyapı adaylarından biri de değerli Hüseyin Bey'dir." diye konuştu.