Galatasaray, her yeri karış karış tarayacak

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedefliyor.

Galatasaray 'da hem yönetim hem de teknik direktör Okan Buruk, sadece bugünün değil yarının takımı için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Sarı Kırmızılılar'ın bu doğrultuda sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedeflediği bildirildi.

Altyapıdan A Takım'a gelecek oyuncu sayısı da artacak

Altyapıdan da A Takım'a gelecek oyuncu sayısının artırılması da bu süreçte sağlanacak.