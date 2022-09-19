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    Galatasaray, her yeri karış karış tarayacak

    Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedefliyor.
    • 19.09.2022 - 09:38
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    Galatasaray, her yeri karış karış tarayacak

    Galatasaray 'da hem yönetim hem de teknik direktör Okan Buruk, sadece bugünün değil yarının takımı için de çalışmalarını sürdürüyor.

    Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Sarı Kırmızılılar'ın bu doğrultuda sadece Türkiye içerisinde değil Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedeflediği bildirildi.

    Altyapıdan A Takım'a gelecek oyuncu sayısı da artacak

    Altyapıdan da A Takım'a gelecek oyuncu sayısının artırılması da bu süreçte sağlanacak.

    Galatasaray, her yeri karış karış tarayacak #1


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