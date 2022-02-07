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    Galatasaray idmanında sürpriz isim

    Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da U17 takımındaki Beknaz Almazbekov, A takımla idmana katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 15:56
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    Galatasaray idmanında sürpriz isim

    Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenmanda Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular salonda çalıştı.

    Diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından Galatasaray 'ın altyapı takımlarının karmasıyla çift kale maç yaptı. Yeni transferler Semih, Pulgar ve Gomis çift kalenin tamamında forma giydi.

    Galatasaray idmanında sürpriz isim #1

    ALMAZBEKOV DA A TAKIM İDMANINA KATILDI

    Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başlarken U17 takımında forma giyen Beknaz Almazbekov, A takımla idmana katıldı. Galatasaray, yarını izinli geçirecek.

    Galatasaray idmanında sürpriz isim #2


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