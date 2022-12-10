Galatasaray ile Adana Demirspor yenişemedi

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Gulbrandsen ve Yusuf'tan karşılıklı goller geldi

Adana Demirspor, Fredrik Gulbrandsen'in 13 ve 60. dakikalarda attığı gollerle iki kez öne geçerken, Galatasaray bu gollere 50 ve 75. dakikalarda Yusuf Demir ile karşılık verdi.

Galatasaray'ın rakibi Toulouse olacak

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçında Fransız ekibi Toulouse ile 16 Aralık'ta karşı karşıya gelecek.