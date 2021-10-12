Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, 2. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u konuk edecek. Peki Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan Galatasaray, ligin 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, 2. hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak.

İlk maçında Tuzlaspor'u 4-3 mağlup eden Sarı Kırmızılı ekip, milli aradaki ikinci maçını da kazanıp moral depolamak istiyor.

Bu noktada Galatasaraylı taraftarlar, Galatasaray - İstanbulspor maçının yayın ve saat bilgileri hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - İstanbulspor maçı ile ilgili detaylar...

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-İstanbulspor maçı, 12 Ekim 2021 Salı günü yani bugün saat 16.00'da başlayacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma, GS TV ve Galatasaray Youtube hesabı üzerinden naklen yayınlanacak.