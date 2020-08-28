Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaşacak

Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaşacak

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaşacak. Takımın yeni transferi Arda Turan'ın sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.

Yeni sezona hazırlıklarını 12 Ağustos'tan bu yana Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray ilk ciddi hazırlık maçını 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in, bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada yeni transferler ve genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. İstanbulspor maçında performansı en çok merak edilen isim kuşkusuz Arda Turan olacak.

Tecrübeli futbolcunun, Muslera'nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.

GAZİANTEP MAÇI İPTAL

Galatasaray'ın hazırlık maçları programında değişiklik yapıldı. Süper Lig'in birinci haftasında karşı karşıya gelecekleri için Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynanması planlanan maç iptal edildi.

Galatasaray, değişen program sonrası aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak.