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- Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderliğe yükseldi
Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderliğe yükseldi
- 25.12.2022 - 21:03
- Güncelleme : 25.12.2022 - 21:37
2022 Dünya Kupası’nın tamamlanmasının ardından Süper Lig 15. haftası ile devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Golleri Gomis attı
Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında sahneye çıkan Bafetimbi Gomis 15. ve 37. dakikalarda gol attı. İstanbulspor'un tek golü 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi.
Galatasaray liderliğe yükseldi
İstanbulspor'u yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Galatasaray, puanını 30'a çıkardı ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Sivasspor’la karşılaşacak. İstanbulspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.