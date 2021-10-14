Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin 8. sırasında yer alan Galatasaray, ligin 6. sırasında bulunan Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetiminde 2021-2022 sezonuna başlayan Galatasaray, maçlardaki kayıplar nedeniyle 8. sıraya yerleşti.

Liderlik koltuğundan bir hayli uzak olan sarı-kırmızılı ekip, Konya maçını mutlak galibiyetle bitirmek istiyor.

Konyaspor ise ligin 6. sırasına yerleşirken, iyi giden bu çıkışını liderliğe yaklaşarak sürdürmek istiyor.

Kıyasıya geçeçek olan bu mücadele öncesi takımların taraftarları maçın saat ve zaman bilgisini araştırıyor.

Peki, Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı 17 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor maçı BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.