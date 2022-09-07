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    Galatasaray Juan Mata ile anlaştı

    Galatasaray Juan Mata ile anlaştı

    Galatasaray, bonservisi elinde olan İspanyol futbolcu Juan Mata ile anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 22:40
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    Galatasaray'da art arda gelen transfer haberlerine bir yenisi daha eklendi.

    Sarı-kırmızılılar Juan Mata'yı da kadrosuna kattı.

    James Rodriguez ile görüşülmüştü ama Mata daha az maliyetli olması açısından tercih edildi.

    Yıllık ücret 1.8 milyon euro

    Mata'nın yıllık ücretinin 1.8 milyon euro olacağı öğrenildi.

    34 yaşındaki İspanyol 10 numara, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'da forma giydi.

    Galatasaray Juan Mata ile anlaştı #1


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