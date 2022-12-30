Fenerbahçe'nin basın toplantısı yapacağını duyurmasının ardından, bir hamle de Galatasaray'dan geldi. Peki, Galatasaray kaçta basın toplantısı düzenleyecek?

Dün oynanan Galatasraay - Sivaspor maçından sonra, hakemlere dair sitemler gündeme geldi. Twitter üzerinden birçok spor yorumcusu, Sivas'ın golünün neden iptal edildiğini anlayamadıklarını belirtti.

Bunun üzerine Fenerbahçe, bazı konulara açıklık getirmek için basın toplantısı yapılacağını duyurdu.

Basın toplantısı dışında da Fenerbahçe, maçta alınan kararlara Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin bu hamlelerinin ardından, Galatasaray'da bir basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Bunun üzerine, "Galatasaray kaçta basın toplantısı düzenleyecek?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Galatasaray kaçta basın toplantısı düzenleyecek?

Galatasaray kaçta basın toplantısı düzenleyecek?

Galatasaray resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Nef Stadyumu'nda gündeme dair yapacağı basın toplantısını saat 14.00'ten itibaren @GSTV , https://galatasaray.com ve YouTube kanalımızdan canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Toplantıda akreditasyon uygulanmayacak olup, tüm basın kartı veya kurum kartı olan basın mensupları katılım gösterebileceklerdir."