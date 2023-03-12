Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kireçburnu'na fark attı Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, Kireçburnu karşısında 13-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 17. haftasında Galatasaray, Kireçburnu ile karşı karşıya geldi. Kireçburnu'nun ev sahipliğinde Çayırbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele adeta gol yağmuruna sahne oldu.

Galatasaray 71 şut çekti

Eşine az bir skora sahne olan karşılaşmada Galatasaray, Kireçburnu'nu 13-0 mağlup etti. Bu mücadelede sarı-kırmızılılar, rakip kaleye 71 şut çekti. Bu şutlardan 30'u isabetli oldu.

Kireçburnu, puan alamadı

17 haftası geride kalan Süper Lig'de Galatasaray bu galibiyetle 48 puana yükseldi ve B Grubu'nda Fomget Gençlik'in ardından 2. sırada yer aldı. Konuk ekip Kireçburnu ise puansız olarak ligin son sırasında yer alıyor.