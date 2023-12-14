Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İdman çift kale maçla tamamlandı
Antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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