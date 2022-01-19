Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim ardından toparlanmaya çalışan Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Düşme hattından uzaklaşan ve yeniden eski formuna kavuşmaya başlayan Kasımpaşa, bu maçtan 3 puanla dönmek istiyor.

Ancak Galatasaray bu maçı kaybederse, NEF Stadyumu'nda taraftarları tarafından pek hoş karşılanmayabilir.

Heyecanlı geçecek olan bu karşılaşmayı izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

İki kulüp taraftarları, "Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?"

Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Kasımpaşa maçı 20 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray – Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Galatasaray – Kasımpaşa maçını hakem Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ata Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev alacak.