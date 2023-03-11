Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray - Kasımpaşa maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Mauro Icardi
Kasımpaşa: Günay, Donk, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tırpan, Hajradinovic, Malsa, Mounir, Fall, Koita