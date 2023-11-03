Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen'de oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Kerem A, Zaha, Ziyech, Icardi

Kasımpaşa: Ali, Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Hasan Emre, Saddiki, Ouanes, Selim Dilli, Erdem, Fall.