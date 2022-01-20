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Galatasaray, Kasımpaşa'ya yenildi
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 21:58
- Güncelleme : 20.01.2022 - 22:05
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Galatasaray Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI
Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golü ile öne geçti. Kasımpaşa, bu gole 45+3. dakikada Ryan Donk ile cevap verdi.
Konuk ekip 60. dakikada Umut Bozok ve 90+3'te Kevin Varga'nın golleriyle galibiyete ulaştı.
KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR
İstanbul takımlarına rakip olduğu son 6 lig maçını kazanamayan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Kasımpaşa ise son 5 lig maçında 13 puan toplayarak 24 puana yükseldi.
Galatasaray, gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.