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    Galatasaray, Kasımpaşa'ya yenildi

    Galatasaray, Kasımpaşa'ya yenildi

    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 21:58
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 22:05
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    Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    Galatasaray Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

    GALATASARAY ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI

    Sarı-kırmızılılar, 39. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golü ile öne geçti. Kasımpaşa, bu gole 45+3. dakikada Ryan Donk ile cevap verdi.

    Konuk ekip 60. dakikada Umut Bozok ve 90+3'te Kevin Varga'nın golleriyle galibiyete ulaştı.

    Galatasaray, Kasımpaşa ya yenildi #1

    KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

    İstanbul takımlarına rakip olduğu son 6 lig maçını kazanamayan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Kasımpaşa ise son 5 lig maçında 13 puan toplayarak 24 puana yükseldi.

    Galatasaray, gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

    Galatasaray, Kasımpaşa ya yenildi #2


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