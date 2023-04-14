Galatasaray - Kayserispor - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan müsabaka saat 20.30'da başladı. Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam