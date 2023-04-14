Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri

Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Hosseini, Uzodimma, Kemen, Mensah, Emrah, Cardoso, Mane, Thiam