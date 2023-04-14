Galatasaray, Kayserispor'a fark attı Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 6-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig’de 29. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Çağdaş Atan’ın ekibi Kayserispor, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray gol oldu yağdı

Mücadele lider Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 18, 42'de penaltı ve 45+12'de Mauro Icardi, 24. dakikada Milot Rashica, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 71. dakikada Nicolo Zaniolo attı.

Icardi 12 gole ulaştı

Galatasaray'da ligde 12 gole ulaşan Mauro Icardi, 2019/2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızı forma altında ligde çift haneye ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu. Galatasaray'da en son Radamel Falcao ligde 10 gol atarak çift haneyi görmüştü.

Mertens'in sözleşmesi uzadı

Galatasaray'da 25. kez 11'de sahaya çıkan Dries Mertens'in sözleşmesi uzadı. Belçikalı futbolcu, gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyecek.

Kayserispor, Majid Hosseini'nin ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, 66 puana yükseldi

Süper Lig’de Adana Demirspor galibiyetinin ardından Kayserispor’u da mağlup eden lider Galatasaray, 66 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray’a mağlup olan Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Kasımpaşa’yı konuk edecek.