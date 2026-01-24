Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti.

SERİ DEVAM ETTİ

Ligde bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki müsabakalarda kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 2 defa da berabere kaldı.

SIRADAKİ RAKİP KAYSERİSPOR

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.