Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı!

- Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
- Sarı-kırmızılılar, bu 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
- Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti.
SERİ DEVAM ETTİ
Ligde bu sezon en son 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki müsabakalarda kaybetmedi.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 7 mücadelede 5 galibiyet elde ederken, 2 defa da berabere kaldı.
SIRADAKİ RAKİP KAYSERİSPOR
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.