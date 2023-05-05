Galatasaray maçı öncesinde Başakşehir'e Patryk Szysz'den kötü haber

Süper Lig ekibi Başakşehir'e, Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi. Başakşehir, hücum oyuncusu Patryk Szysz'in ön çapraz bağında menisküs yaralanması ve diz kapağı bağında esneme tespit edildiğini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Patryk Szysz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MKE Ankaragücü ile oynadığımız mücadelede sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan futbolcumuz Patryk Szysz'in yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."