Galatasaray, Marco Pezzaiuoli'yi altyapıya getirdi

Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a yardımcı olarak Alman antrenör Moritz Volz'u göreve getirmişti. Sarı-kırmızılılar, bir Alman futbol adamını daha altyapıya getirdi.

Son olarak Hindistan takımı Bengaluru FC'de görev alan Alman teknik adam Marco Pezzaiuoli, Galatasaray'da Akademi ve Gençlik Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.

Pezzaiuoli, sosyal medya hesabından duyurdu

Marco Pezzaiuoli, sosyal medyadan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde çektiği videoları 'Yeni evim' notuyla paylaştı.

Alman Milli Takımı'nın alt yaş takımlarını çalıştırdı

54 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde daha önce Karlsruhe altyapısında, Almanya U15, U16, U17, U18 milli takımlarını çalıştırmıştı.

2011 yılında kısa bir süreliğine Hoffenheim'ın teknik direktörlüğünü yapan Pezzaiuoli, daha sonra Cerezo Osaka, GZ Evergrande, Eintracht Frankfurt gibi kulüplerin altyapı sorumluluğu görevini sürdürmüştü.