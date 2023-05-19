Galatasaray, Mert Müldür için yeniden nabız yokluyor Mert Müldür için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Victor Nelsson ve Sacha Boey'in satılması ihtimaline karşın hem sağ bek hem stoper oynayan Mert Müldür'ün peşine düştü. İşte detaylar...

Avrupa ekipleri Nelsson ve Boey'in peşine düşerken, ikilinin satılması bekleniyor.

Yönetim, hem stoper hem sağ bek olarak oynayabilen Mert Müldür'ü alarak ilk adımı atmanın peşinde.

8+3 devam edince planlar değişti

Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için aldığı yabancı oyuncuda 8+3 kararı sonrası Galatasaray yönetimi tekrar düğmeye bastı ve planlarında değişime gitti.

Cimbom'da Nelsson ve Boey'in satılma olasılığı yüksek görülürken, sarı-kırmızılılar savunmaya alternatif aramaya başladı.

Şartlar zorlanacak

8+3 kuralının devam edeceği açıklanır açıklanmaz yerli oyuncu havuzuna tekrar bakıldı ve özellikle Mert Müldür ismi ön plana çıktı.

Sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'ya teklif yapan ancak sonuç alamayan Galatasaray, bu yaz transfer döneminde Mert Müldür için şartlarını bir kez daha zorlayacak.

Kulübü ikna edilecek

Sağ bek orijinli olmasına rağmen stoper ve sol bekte de görev yapabilen 24 yaşındaki milli oyuncu, hem Victor Nelsson'un hem de Sacha Boey'in alternatifi konumunda.

+3 yerli kuralında joker özelliği taşıyan Mert Müldür'ün kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kaldı ve Sassuolo'nun 5 milyon euronun altında bir teklife ikna edilebileceği düşünülüyor.