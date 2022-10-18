Galatasaray, Moritz Volz'u açıkladı

Galatasaray, teknik heyete bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alman antrenör Moritz Volz'u açıkladı.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği ve bilgisi doğrultusunda Moritz Volz'un yardımcı antrenörlüğe getirildiğini açıkladı.

Okan Buruk'un ekibine katılan Moritz Volz konusundaki gerçek ortaya çıktı. 39 yaşındaki çalıştırıcının sarı-kırmızılılarda üstleneceği görevler belli oldu.

Nagelsman'ın yardımcılığını yaptı

Bundesliga’da son dönemde başarılı sonuçlar alan Leipzig’de Julian Nagelsmann’ın yardımcılığını yapan Volz’un, scouting ve bilimsel çalışmalarda Galatasaray'da önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

Önemli görevler alacak

Daha önce İngiltere Premier Lig devi Arsenal’de de scout olarak görev yapan Alman çalıştırıcının, altyapı konusundaki yapılanmada da önemli görevler alacağı bildirildi.

Galatasaray'dan Moritz Volz açıklaması:

"Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır"

"Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır..."