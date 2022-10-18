Petrol
91.75
0.14%
Euro
18.3154
0.13%
Dolar
18.5889
0.05%
Altın
989.68
0.31%
Borsa
3870
0.59%
Bitcoin
368.806
0.31%
BTXN Coin
9.35
-2.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Galatasaray, Moritz Volz'u açıkladı

    Galatasaray, teknik heyete bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alman antrenör Moritz Volz'u açıkladı.
    • 18.10.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray, Moritz Volz'u açıkladı

    Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un isteği ve bilgisi doğrultusunda Moritz Volz'un yardımcı antrenörlüğe getirildiğini açıkladı.

    Okan Buruk'un ekibine katılan Moritz Volz konusundaki gerçek ortaya çıktı. 39 yaşındaki çalıştırıcının sarı-kırmızılılarda üstleneceği görevler belli oldu.

    Nagelsman'ın yardımcılığını yaptı

    Bundesliga’da son dönemde başarılı sonuçlar alan Leipzig’de Julian Nagelsmann’ın yardımcılığını yapan Volz’un, scouting ve bilimsel çalışmalarda Galatasaray'da önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

    Galatasaray, Moritz Volz u açıkladı #1

    Önemli görevler alacak

    Daha önce İngiltere Premier Lig devi Arsenal’de de scout olarak görev yapan Alman çalıştırıcının, altyapı konusundaki yapılanmada da önemli görevler alacağı bildirildi.

    Galatasaray, Moritz Volz u açıkladı #2

    Galatasaray'dan Moritz Volz açıklaması:

    "Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır"

    "Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır..."


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği göçmen sayısını açıkladı
    Gündem

    İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Türkiye'ye geri ittiği göçmen sayısını açıkladı

    Apple, giderek Çin'e bağımlı hale geliyor
    Teknoloji

    Apple, giderek Çin'e bağımlı hale geliyor

    Görüş Bildir