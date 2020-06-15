Dolar
6.8194
0.0689%
Euro
7.6789
0.069%
Altın
1732.24
0.0895%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
380.047
0.1818%
Bitcoin
63836.33
-1.9817%
21ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 21 C

    Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumunu açıkladı

    Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ile Florin Andone'nin durumları hakkında bilgi verdi.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 03:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumunu açıkladı

    Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Muslera ve Andone'nin sakatları ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

    "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone’nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."

    Görüş Bildir