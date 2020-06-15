Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumunu açıkladı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera ile Florin Andone'nin durumları hakkında bilgi verdi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Muslera ve Andone'nin sakatları ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone’nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."