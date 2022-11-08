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    Galatasaray - Ofspor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 4. turunda Galatasaray, TFF 3. Lig ekibi Ofspor'u ağırlayacak.
    • 08.11.2022 - 09:09
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    Galatasaray - Ofspor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Ofspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.

    Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Yusuf, Yunus, Seferovic, Gomis

    Ofspor: Burak Sarı, Ercan Satlık, Bora, Ali Osman, Ahmet Aktaş, Mustafa Emin Birinci, Fatih Mert, Hamza, Miraç Türkyılmaz, Ömer Çetinbaş, Oktay Bala


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