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    Galatasaray Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

    Galatasaray Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

    Dominic Torrent ve ekibinin sözleşmesinin feshinin ardından Okan Buruk ile anlaşılması üzerine Galatasaray, görüşmelerin başladığını KAP'a duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 00:27
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:04
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    Dominic Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, Okan Buruk ile anlaşmıştı.

    Galatasaray, Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiğini açıkladı.

    "Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır"

    KAP'ın sitesinde Galatasaray'ın açıklamasında, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

    Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, cuma günü Nef Stadyumu'nda kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Başarılı çalıştırıcının imzasında Galatasaraylı taraftarların da tribünde yer alması planlanıyor.

    Galatasaray Okan Buruk la görüşmelere başlandığını KAP a bildirdi #1

    Galatasaray formasıyla birçok başarıya imza attı

    Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, iki farklı dönemde 11 yıl parçalı formayı terletti. Kazandığı 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası’yla sadece sarı-kırmızılılar’ın değil, Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından biri oldu.

    Okan Buruk, oyuncu olarak 2008’de ayrıldığı yuvasına bu kez teknik direktör olarak dönmenin gururunu ve heyecanını yaşıyor.

    Galatasaray Okan Buruk la görüşmelere başlandığını KAP a bildirdi #2


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