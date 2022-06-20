Dursun Özbek yönetimi sezon açılışına başlamadan önce, teknik direktör konusunu Okan Buruk ile çözdü. Peki, Galatasaray, Okan Buruk'u ne zaman açıklayacak?

Burak Elmas'ın ardından takımın yeni patronu olan Dursun Özbek, mazbatayı aldı ve işe koyuldu.

Takımda ilk olarak çözülmesi gereken sorun teknik direktörlük olurken, Torrent ile yola devam edilmeme kararı alındı.

Torrent, Galatasaray'dan ayrılmaya pek sıcak bakmıyor ancak Özbek yönetimi yeni hocasını belirledi..

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve şampiyon yapan Okan Buruk, en büyük hayali ve aşkı olan Galatasaray ile anlaştı.

Galatasaray'da hoca olmanın hayalini kuran ve buna sonunda kavuşacak olan Buruk, yakın bir süre içerisinde açıklanacak.

Takımın başına geçmeye hazırlanan Okan Buruk'un ne zaman duyurulacağı ise Galatasaray camiası tarafından merak ediliyor.

Futbolcularla iyi bir uyum sergileyeceği düşünülen Buruk, takımın başına geldikten sonra transferler hız kazanacak.

Peki, Galatasaray, Okan Buruk'u ne zaman açıklayacak? İşte detayı...

Galatasaray, Okan Buruk'u ne zaman açıklayacak?

Milliyet Skorer'in haberine göre; Galatasaray'da yönetim, Domenec Torrent ile yollarını pazartesi günü ayıracak. Henüz Özbek yönetimiyle görüşme şansı bulamayan Torrent, "Umarım yeni yönetim ile bir an önce görüşebilirim" demişti.

Pazartesi yapılacak görüşmeden Torrent'e fesih şartları sorulacak ve ayrılık kesinleşecek.

Hemen arkasından ise Okan Buruk'un açıklanması bekleniyor. Buruk, pazartesi gün içerisinde Galatasaray'ın resmen hocası olacak. Uzun süredir bunu bekleyen 48 yaşındaki teknik adam, nihayet hayallerine kavuşacak.

Yönetim yarın Okan Buruk ile yüz yüze görüşerek deneyimli teknik adama iki yıllık sözleşme sunacak. Sunulan sözleşmenin iki yıllık olmasının nedeniyse, Özbek yönetiminin iki yıllığına seçilmesi.