Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio'ya kaybetti

Galatasaray, hazırlık mücadelesinde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray ile Lazio özel maçta karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Barış Alper ile öne geçti

4. dakikada Juan Mata'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, düz bir vuruşla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Lazio geriden gelip kazandı

11. dakikada Metehan Baltacı'nın kaptırdığı topla kontratağa çıkan Lazio, Felipe Anderson'un golüyle skora eşitlik getirdi. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 sona erdi.

46. dakikada gelişen Lazio atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Luis Alberto'nun şutu kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlara gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Okan Buruk genç isimlere şans verdi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ikinci yarıda Efe Akman, Caner Doğan, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Emirhan Kayar ve Ali Yeşilyurt gibi genç isimlere şans verdi.

Galatasaray'ın son hazırlık maçında rakibi Toulouse olacak

Sarı-kırmızılı ekip son hazırlık maçında 16 Aralık Cuma günü Toulouse ile karşı karşıya gelecek.