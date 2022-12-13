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    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio'ya kaybetti

    Galatasaray, hazırlık mücadelesinde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.
    • 13.12.2022 - 20:05
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    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio'ya kaybetti

    2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Galatasaray ile Lazio özel maçta karşı karşıya geldi.

    Galatasaray, Barış Alper ile öne geçti

    4. dakikada Juan Mata'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, düz bir vuruşla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio ya kaybetti #1

    Lazio geriden gelip kazandı

    11. dakikada Metehan Baltacı'nın kaptırdığı topla kontratağa çıkan Lazio, Felipe Anderson'un golüyle skora eşitlik getirdi. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 sona erdi.

    46. dakikada gelişen Lazio atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Luis Alberto'nun şutu kaleci Okan Kocuk'un bakışları arasında ağlara gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio ya kaybetti #2

    Okan Buruk genç isimlere şans verdi

    Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ikinci yarıda Efe Akman, Caner Doğan, Beknaz Almazbekov, Baran Demiroğlu, Emirhan Kayar ve Ali Yeşilyurt gibi genç isimlere şans verdi.

    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio ya kaybetti #3

    Galatasaray'ın son hazırlık maçında rakibi Toulouse olacak

    Sarı-kırmızılı ekip son hazırlık maçında 16 Aralık Cuma günü Toulouse ile karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio ya kaybetti #4

    Galatasaray, öne geçtiği maçta Lazio ya kaybetti #5


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