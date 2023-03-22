Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Özhan Canaydın'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."