Galatasaray'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye gidecek olan kafileyi açıkladı.

Koronavirüs salgınının ardından normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, Süper Lig de dün oynanan karşılaşmalarla start almıştı.

Ligin 27. haftasında Galatasaray ise yarın saat 21.00'de Rizespor'a konuk olacak.

KAFİLE AÇIKLANDI

Karşılaşma için bugün kente gidecek olan Aslan'da, kamp kadrosu da açıklandı.

Sekidika ve Jimmy Durmaz yer almadığı kadro şu şekilde:

Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano, Andone, Okan Kocuk, Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Feghouli, Lemina.