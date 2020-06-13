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    Galatasaray'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Rize'ye gidecek olan kafileyi açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2020 - 14:47
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    Galatasaray'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

    Koronavirüs salgınının ardından normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, Süper Lig de dün oynanan karşılaşmalarla start almıştı.

    Ligin 27. haftasında Galatasaray ise yarın saat 21.00'de Rizespor'a konuk olacak.

    KAFİLE AÇIKLANDI

    Karşılaşma için bugün kente gidecek olan Aslan'da, kamp kadrosu da açıklandı.

    Sekidika ve Jimmy Durmaz yer almadığı kadro şu şekilde:

    Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano, Andone, Okan Kocuk, Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Feghouli, Lemina.


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