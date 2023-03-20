Galatasaray salı günü basın açıklaması yapacak

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray ve Alanyaspor-Fenerbahçe maçlarındaki hakem kararları olay yarattı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray'In Konyaspor'a 2-1 yenildiği maçtaki hakem kararlarıyla Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmadaki kararlar karşılaştırıldı.
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Basın açıklaması olacak
Galatasaray, sosyal medya hesabından basın açıklaması olacağını da duyurdu.
Cimbom, "21 Mart Salı günü saat 15.00’te NEF Stadyumu'nda kulübümüz tarafından basın açıklaması yapılacaktır'' ifadelerine yer verdi.
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