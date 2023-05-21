Galatasaray, şampiyonluk hesapları yapıyor Sarı-kırmızılılar, evinde Sivasspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı. Galatasaray, haftaya oynanacak Ankaragücü maçından 3 puan çıkarırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray'ın ligdeki son 6 golüne imza atan Arjantinli yıldız, Mario Jardel'den sonra bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu. Icardi, ligdeki toplam gol sayısını ise 19'a yükseltti.

Ankaragücü galibiyeti şampiyonluğu getirecek

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 79 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor ise sahasında Konyaspor'u misafir edecek.

Puan durumu

(33 maç, 79 puan) Galatasaray

(33 maç, 74 puan) Fenerbahçe

(33 maç, 71 puan) Beşiktaş

(34 maç, 37 puan) Sivasspor