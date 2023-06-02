Galatasaray şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe derbisi sonrası alacak Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasına Fenerbahçe derbisinin ardından kavuşacak.

AA

Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.

Galatasaray derbiden sonra kupayı alacak

Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, şu ifadeler kullanıldı: