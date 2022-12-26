Galatasaray, Sivasspor maçının çalışmalarına başladı

Sahasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek lider olan Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçına hazırlanıyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, ara vermeden Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İdman dinamik ısınmayla başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Hazırlıklar yarın devam edecek

İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.