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    Galatasaray, Sivasspor maçının çalışmalarına başladı

    Sahasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek lider olan Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçına hazırlanıyor.
    • 26.12.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:13
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    Galatasaray, Sivasspor maçının çalışmalarına başladı

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

    Galatasaray, ara vermeden Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    İdman dinamik ısınmayla başladı

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

    Galatasaray, Sivasspor maçının çalışmalarına başladı #1

    Hazırlıklar yarın devam edecek

    İdman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Galatasaray, Sivasspor maçının çalışmalarına başladı #2


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