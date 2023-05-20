Galatasaray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Galatasaray - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Eksikler

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo kadroda yok.

Sivasspor'da Ziya Erdal ve Murat Paluli'nin sakatlığı bulunurken, Mustapha Yatabare, Dimitrios Goutas, Fredrik Ulvestad ve Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo