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- Galatasaray, Sivasspor'u iki golle geçti
Galatasaray, Sivasspor'u iki golle geçti
- 29.12.2022 - 19:16
- Güncelleme : 29.12.2022 - 19:26
Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken, Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.
Galatasaray ilk yarıyı önde bitirdi
Karşılaşmanın 27. dakikasında Sacha Boey'nin asistinde Belçikalı futbolcu Dries Mertens golü buldu ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Sivasspor'un golü iptal oldu
Mücadelenin ikinci yarısında 50. dakikada Sivasspor, Ulvestad ile golü bulurken ağlara giden top Victor Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.
Erdoğan önce gol attı, ardından oyundan atıldı
Maçın 80. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt sahneye çıkarak golü buldu ve Sivasspor maça dengeyi getirdi. Erdoğan 90+9. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Skoru Barış belirledi
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Barış Alper Yılmaz kaydettiği golle Galatasaray'a galibiyeti getirmeyi başardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galibiyet serisi 5 maça çıktı
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Galatasaray, Sivasspor karşısında da kazanarak puanını 33’e yükseltti. 2 maç aradan sonra kaybeden Sivasspor ise 14 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sivasspor, deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak. Galatasaray ise Ankaragücü’nü konuk edecek.