Galatasaray, Sivasspor'u iki golle geçti

Galatasaray, Sivasspor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanırken, Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.

Galatasaray ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılaşmanın 27. dakikasında Sacha Boey'nin asistinde Belçikalı futbolcu Dries Mertens golü buldu ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sivasspor'un golü iptal oldu

Mücadelenin ikinci yarısında 50. dakikada Sivasspor, Ulvestad ile golü bulurken ağlara giden top Victor Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Erdoğan önce gol attı, ardından oyundan atıldı

Maçın 80. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt sahneye çıkarak golü buldu ve Sivasspor maça dengeyi getirdi. Erdoğan 90+9. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Skoru Barış belirledi

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Barış Alper Yılmaz kaydettiği golle Galatasaray'a galibiyeti getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galibiyet serisi 5 maça çıktı

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Galatasaray, Sivasspor karşısında da kazanarak puanını 33’e yükseltti. 2 maç aradan sonra kaybeden Sivasspor ise 14 puanda kaldı.

Gelecek hafta Sivasspor, deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak. Galatasaray ise Ankaragücü’nü konuk edecek.