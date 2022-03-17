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Galatasaray taraftarı Barcelona'yı uyutmadı
Galatasaray taraftarı, Barcelona maçı öncesinde İspanyol ekibinin bulunduğu otele sürpriz yaptı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 09:05
- Güncelleme : 17.03.2022 - 09:38
Avrupa Ligi son 16 turu maçında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da taraftarlar, uzun bir zaman sonra yeniden kenetlenmiş durumda.
Milyonlarca futbolsever tarihi maçı beklerken, bir grup taraftar Barcelona'nın konakladığı otelin önüne giderek havai fişek gösterisi yaptı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Katalan ekibini rahat bırakmak istemeyen grup, başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere sosyal medyada tepki aldı.
Yapılanı gereksiz bulan Galatasaraylılar, "misafirperverlik" kavramını hatırlattı.