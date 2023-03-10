Galatasaray taraftarı Zaniolo'ya şarkı buldu

Galatasaray taraftarı, Icardi'nin "Aşkın olayım" şarkısından sonra, genç yıldız Zaniolo'nun şarkısını da buldu.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında gol atması durumunda İtalyan futbolcu için stat hoparlörlerinde "Yakarım, Roma'yı da yakarım" şarkısını çalmayı ve tribünlerin hep birlikte eşlik etmesini planlıyor.
Roma göndermede bulunmuştu
Eski takımı Roma'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı veren ve Galatasaray'ı tercih eden Zaniolo için kulübün sportif direktörü Tiago Pinto, şöyle konuşmuştu:
"Roma'dan ayrılmak istiyorsanız ve sizi sadece Galatasaray ve Bournemouth istiyorsa, kendinizi sorgulamalısınız."