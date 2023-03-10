Galatasaray taraftarı Zaniolo'ya şarkı buldu Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi'nin ardından yeni transfer Nicolo Zaniolo için söyleyeceği şarkıyı da seçti.

Galatasaray taraftarı, Icardi'nin "Aşkın olayım" şarkısından sonra, genç yıldız Zaniolo'nun şarkısını da buldu.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında gol atması durumunda İtalyan futbolcu için stat hoparlörlerinde "Yakarım, Roma'yı da yakarım" şarkısını çalmayı ve tribünlerin hep birlikte eşlik etmesini planlıyor.

Roma göndermede bulunmuştu

Eski takımı Roma'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı veren ve Galatasaray'ı tercih eden Zaniolo için kulübün sportif direktörü Tiago Pinto, şöyle konuşmuştu: