Galatasaray taraftarından dev talep: Fenerbahçe derbisinde 400 bin bilet

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, salı günü Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki son maçında ezeli rakibi ile karşılaşacak. Dev derbiye taraftarının yoğun ilgisini olduğu öğrenildi.

Ankaragücü'nü yenerse, derbiye şampiyon çıkacak

Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe maçı için 400 bin talebinde bulunduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü yenmesi durumunda Fenerbahçe derbisini karnavala dönüştürmek istiyor.