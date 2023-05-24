Galatasaray taraftarından dev talep: Fenerbahçe derbisinde 400 bin bilet Galatasaraylı taraftarlar, ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisi için 400 bin bilet başvurusunda bulundu.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, salı günü Ankaragücü'nü yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbiye Galatasaray taraftarının yoğun ilgisini olduğu öğrenildi. Ankaragücü'nü yenerse, derbiye şampiyon çıkacak Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçe maçı için 400 bin bilet talebinde bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü yenmesi durumunda Fenerbahçe derbisini karnavala dönüştürmek istiyor.