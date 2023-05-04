Galatasaray taraftarından kombinelere yoğun ilgi

32 haftası geride kalan Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da taraftarlar kombine yenilemede rekor kırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı.
18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.
Bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geçti
En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi.