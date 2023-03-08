Galatasaray taraftarından Selçuk İnan'a özel karşılama Galatasaray'da uzun dönem kaptanlık yapan Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyiminde Ali Sami Yen'de sarı-kırmızılılara rakip olacak. Taraftar ise genç çalıştırıcıya anlamlı bir karşılama hazırlıyor.

Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile karşılaşacak.

11 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, mavi-beyazlıların teknik direktörü Selçuk İnan için de başka bir anlam taşıyor.

Genç teknik adam, sarı-kırmızılıların uzun yıllar formasını giymesinin ardından Ali Sami Yen Stadı'na rakip olarak gelecek.

Taraftardan özel karşılama

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Selçuk İnan'ı maç öncesinde alkışlarla karşılamaya hazırlanıyor. Genç teknik adam da kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği eski takımına karşı puan mücadelesi verecek olmanın heyecanı içerisinde.

İç sahada üst üste gelen 5-1'lik Giresunspor ve 3-1'lik Antalyaspor galibiyetleriyle rahat bir nefes alan Selçuk Hoca, Galatasaray deplasmanında dış saha karnesini düzeltmeye çalışacak.