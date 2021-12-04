- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray taraftarından Umut Bozok paylaşımı
Galatasaray taraftarından Umut Bozok paylaşımı
Kasımpaşa - Beşiktaş maçında ev sahibi takımın beraberlik golünü atan Umut Bozok gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar oyuncunun daha önce paylaştığı tweetleri retweet etmeye başladı.
- Haber Merkezi
- 04.12.2021 - 09:08
- Güncelleme : 04.12.2021 - 09:17
Süper Lig’in 15. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçta ev sahibi takımın beraberlik golünü atan Umut Bozok sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaraylı taraftarlar oyuncunun daha önce paylaştığı tweetleri, retweet etmeye başladı.
“BEN SADECE GALATASARAY TARAFTARIYIM”
Le Phoceen muhaberinin sorduğu "Marsilya taraftarı mısın?" sorusuna Umut Bozok "Ben sadece Galatasaray taraftarıyım" diyerek cevap vermişti.