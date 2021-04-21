Galatasaray-Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

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13' Uğurcan'ın tedavisi saha içinde gerçekleştirildi, bu nedenle bir süreliğine duraklayan oyun şimdi yeniden başladı.

10' Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçiliyor ancak bu bölümde özellikle Trabzonspor'un yarattığı birçok önemli pozisyon vardı.

9' Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye ynelen topu Muslera son anda kornere çeldi.

8' Köşe vuruşunu etkili kullanamayan Galatasaray'da baskı devam etti ancak Taylan'ın Babel'e doğru göndermek istediği top Uğurcan'da kaldı.

3' Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası Bakasetas ceza alanı ön çizgisinde önünü boşaltıp sol ayağıyla sert vurdu, köşeye giden topu Muslera yattı ve çelmeyi başardı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray, Trabzonspor'la karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi, saat 19.00'da başladı. Mete Kalkavan'ın yönettiği dev maç, beIN Sports'tan yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny