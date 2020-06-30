Galatasaray-Trabzonspor maçına doğru

Sezonun en önemli maçı olarak görülen Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi, her iki takımda da birçok sakat ve cezalı isim bulunuyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 21.00'de başlayacak olan dev karşılaşmadan çıkacak sonuç, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek.

Sezonun maçı olarak görülen mücadele öncesi her iki takımda da birçok sakat ve cezalı isim bulunuyor.

FALCAO KENDİNİ DENEYECEK

Ev sahibi Galatasaray'da sezonu kapatan Luyindama, Muslera ve Andone ile sakatlığı bulunan Marcao bu müsabakada forma giyemeyecek.

Henüz saha çalışmalarına başlamayan Falcao'nun ise takıma verilen iznin ardından kendisini deneyeceği ve ona göre sağlık ekibine bilgi vereceği öğrenildi.

LEMİNA VE LİNNES'İN YETİŞMESİ ZOR

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Lemina ile Linnes'in de maça yetişmelerinin zor olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılarda cezası biten Adem Büyük ile Mariano ise sahadaki yerini alabilecek.

Ayrıca Gaziantep maçında direkt kırmızı kart gören Ahmet Çalık da iki maç ceza alırsa Trabzonspor'a karşı oynayamayacak.

NWAKAEME BELİRSİZ

Bordo-mavililerde ise sakatlığı süren Nwakaeme'nin durumu belirsizliğini koruyor. Nijeryalı futbolcunun oynayıp oynayamayacağı hafta sonunda netlik kazanacak.

Sarı kart cezalısı Pereira'nın yanı sıra, Alanyaspor maçında kırmızı kart gören ve Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyen Hosseini, eğer TFF tarafından iki maçla cezalandırılırsa derbide sahaya çıkamayacak.

Diğer taraftan sakatlıktan kurtulan Abdulkadir Parmak ile Ekuban'ın bu zorlu mücadelede oynaması bekleniyor.