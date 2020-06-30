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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 30. haftanın maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
- Haber Merkezi
- 30.06.2020 - 12:58
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, şampiyonluk yarışında ise heyecan devam ediyor...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri, resmi internet sitesinden duyurdu.
G.SARAY-TRABZONSPOR MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN
Bu hafta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyen Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.
Başakşehir-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
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