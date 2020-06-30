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    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 30. haftanın maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 12:58
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    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, şampiyonluk yarışında ise heyecan devam ediyor...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri, resmi internet sitesinden duyurdu.

    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri #2

    G.SARAY-TRABZONSPOR MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN

    Bu hafta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyen Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

    Başakşehir-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
    Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
    Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
    Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
    Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri #3

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