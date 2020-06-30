Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 30. haftanın maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanmaya devam ederken, şampiyonluk yarışında ise heyecan devam ediyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri, resmi internet sitesinden duyurdu.

G.SARAY-TRABZONSPOR MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN

Bu hafta oynanacak ve zirve yarışını yakından etkileyen Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

Başakşehir-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

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