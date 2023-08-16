Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan açıklamaya göre, haftanın kritik karşılaşması olan Galatasaray-Trabzonspor maçını Hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte haftanın hakemleri

18 Ağustos Cuma

21:00 İstanbulspor - Kayserispor (Sarper Barış Saka)

21:00 Antalyaspor - Konyaspor (Ali Şansalan)

19 Ağustos Cumartesi

19:15 Rizespor - Alanyaspor (Yiğit Arslan)

21:45 Hatayspor - Kasımpaşa (Mert Güzenge)

21:45 Galatasaray - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

20 Ağustos Pazar

19:15 Başakşehir FK - Fatih Karagümrük (Burak Şeker)

21:45 Beşiktaş - Pendikspor (Kadir Sağlam)

21:00 Gaziantep FK - Sivasspor (Arda Kardeşler)

21 Ağustos Pazartesi

21:00 Samsunspor - Fenerbahçe (Volkan Bayarslan)

21:00 Ankaragücü - Adana Demirspor (Cihan Aydın)