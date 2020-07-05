Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması geldi çattı...

58 puanlı Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Okan

Mariano

Donk

Marcao

Saracchi

Seri

Taylan

Feghouli

Belhanda

Ömer Bayram

Emre Akbaba

Trabzonspor



Uğurcan

Kamil Ahmet

Da Costa

Campi

Novak

Sosa

Ndiaye

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Nwakaeme

Sörloth