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    Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 08:35
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    Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri #1

    Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması geldi çattı...

    58 puanlı Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

    Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray

    Okan
    Mariano
    Donk
    Marcao
    Saracchi
    Seri
    Taylan
    Feghouli
    Belhanda
    Ömer Bayram
    Emre Akbaba

    Trabzonspor

    Uğurcan
    Kamil Ahmet
    Da Costa
    Campi
    Novak
    Sosa
    Ndiaye
    Abdülkadir Ömür
    Ekuban
    Nwakaeme
    Sörloth

    Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri #2

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