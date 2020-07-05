- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 05.07.2020 - 08:35
Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması geldi çattı...
58 puanlı Trabzonspor, Başakşehir'in kazandığı haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Okan
Mariano
Donk
Marcao
Saracchi
Seri
Taylan
Feghouli
Belhanda
Ömer Bayram
Emre Akbaba
Trabzonspor
Uğurcan
Kamil Ahmet
Da Costa
Campi
Novak
Sosa
Ndiaye
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Sörloth