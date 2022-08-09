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    Galatasaray, transfer duyurusuyla tarihe geçti

    Galatasaray, dünya üzerinde Twitter Space odasından transfer açıklayan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Lucas Torreira ve Dries Mertens transferinin mali detayları da açıklandı.
    • 09.08.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:34
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    Galatasaray, transfer duyurusuyla tarihe geçti

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer açıklamasını sosyal medya üzerinden canlı yayında açıkladı. Canlı yayına ise yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens katıldı.

    Galatasaray, Lucas Torreira transferini ilk olarak Twitter space odasından  açıklayarak tarihe geçti.

    Torreira: Taraftarlar bu kararı almamda çok büyük bir rol oynadılar

    Space odasından konuşan Lucas Torreira, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Vamos Galatasaray. Kariyerim için çok önemli bir an. Hislerim şu anda çok iyi. Bu kulübün, kariyerimde çok büyük bir parça olmasını bekliyorum. Taraftarlar, bu kararı almamda çok büyük bir rol oynadılar. Mücadelenin ilk adımı, bu sene şampiyonluk için olacak." dedi.

    Galatasaray, transfer duyurusuyla tarihe geçti #1

    Mertens: Galatasaray’da efsane olmak istiyorum

    Dries Mertens ise, "Dün maçın içinde gibiydim. Gomis aslan yürüyüşünü yaptığında kendimi tutamadım. Galatasaray’da efsane olmak istiyorum." dedi.

    Lucas Torreira'nın maliyeti

    Galatasaray, Premier Lig takımlarından Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın maliyetini açıkladı.

    Uruguaylı orta saha oyuncusu için Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 sezon anlaşmaya varılan Torreira ise yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanacak.

    Dries Mertens'in maliyeti

    1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı oyuncu 2 milyon 900 bin euro kazanacak. 35 yaşındaki kanat oyuncusuna 1 milyon 100 bin euro da imza ücreti ödenecek.

    Öte yandan Galatasaray sosyal medya ekibi de katılım gösteren taraftarlara teşekkür etti.

    Galatasaray, transfer duyurusuyla tarihe geçti #2


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